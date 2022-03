Goggia võitis kiirlaskumise kristallgloobuse, Shiffrin kasvatas üldarvestuses edumaad

Kolmekordne maailmameistrivõistluste üldvõitja Shiffrin saavutas oma 74. mäesuusatamise MK-etapi võidu.

27-aastane Shiffrin võitis ajaga üks minut ja 27 sekundit, edestades austerlannat Christine Scheyerit ja šveitslannat Joana Haehlenit, kes mõlemad said kirja aja 1.27,10.

Shiffrinil on üldarvestuses kogutud 1345 punkti, teisel kohal on slovaklanna Petra Vlhova 1189 punktiga ning kolmas on itaallanna Federica Brignone 955 punktiga.

Goggia, kes jäi kolmapäeval alles 12. kohale, kindlustas oma teise järjestikuse kiirlaskumise MM-tiitli. Kokku on tal kiirlaskumise kristallgloobuseid kolm, itaallanna võitis sama tiitli ka 2018. aastal. Tänavusel hooajal on Goggia üldarvestuses hoidmas neljandat kohta.