FIFA lubab Ukraina jalgpallureid registreerida väljaspool üleminekuakent

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA teatas kolmapäeval, et Ukraina jalgpallureid saab registreerida väljaspool üleminekuakent pärast muudatust mängijate staatuse ja üleminekute juhendis (RSTP).

FIFA sõnul on muudatus ajutine ja selle eesmärk on aidata Ukraina klubisid ja mängijaid, keda on mõjutanud Venemaa sissetung Ukrainasse.

"Ukraina mängijatel võidakse lubada registreerida end mõnes muus klubis isegi siis, kui see registreerimisperiood on lõppenud selle klubi liidus, kuhu nad kavatsevad registreeruda," seisis FIFA avalduses. "Samuti mõistab FIFA jätkuvalt hukka Venemaa jätkuva jõu kasutamise Ukrainas ning kutsub üles vaenutegevuse kiiret lõpetamist ja rahu taastamist."

Muudatuse alusel lubatakse klubidel registreerida maksimaalselt kaks mängijat.

Selle kuu alguses teatas FIFA, et avab ka Venemaal olevatele välismängijatele spetsiaalse üleminekuakna.