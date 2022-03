Pärnu tahab poolfinaalseerias TalTechi vastu võiduarvet avada

Tallinna klubi juhib kolme võiduni peetavat seeriat mängudega 2:0 ja tagab seega neljapäeval võidu korral koha finaalis, kuhu klubi ajaloos seni jõutud polegi, vahendab volley.ee.

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel ütles, et meeskonna vaimne valmisolek oli teises kohtumises parem, kui seeria avamängus. "Võitluslikkust oli, selles osas on asjad paremaks läinud ja ma ei nurise. Me oleme seda seeriat lihtsalt väga heitlikult mänginud ja asjad, mis võiks nende vastu edu tuua, näiteks tempo, ei ole toiminud. Me ei mängi hetkel sellist mängu nagu alates jaanuari poole pealt kuu aega näitasime. Ei tea, kas oleme koormustega mööda pannud või mis, aga ei veere see vanker nii nagu peaks," rääkis Keel.

"Aga püüame ikka teha, mis teha annab ja masti me kindlasti maha ei lase. Kuni kõik pole kadunud, on alati võimalus ja seda me püüdma läheme. Tuleb väga tähtis mäng meile, saaks selle kätte, oleks seeria meie juures ja TalTechil läheks ka olemine ebamugavamaks," lisas Keel.

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu sõnul on tema mängijatel juurde panna kõiges. "Igas elemendis on juurdepaneku kohti ja saab paremini, olgu see vastuvõtt või blokk. Eelmises kohtumises saime esimese blokipunkti vist alles avageimi lõpus," sõnas Sirelpuu. "Ja ka mentaalse poole pealt on parandamisruumi, kui meenutada Tartus peetud mängu Pärnuga, siis nii head olekut meil selles poofinaalis pole olnud," lisas Sirelpuu.

Teises poolfinaalpaaris juhib tiitlikaitsja Tartu Bigbank mängudega 2:0 Tallinna Selveri vastu. Kolmas mäng peetakse kolmapäeval kell 19.00 Tartus.