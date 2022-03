Nõlvak ja Tiisaar alustavad uuenenud MK-sarjas uut hooaega Mehhikos

Tegu on Challenge-taseme turniiriga, eestlased alustavad otse põhiturniirilt, kus teeb kaasa 24 tiimi. Kvalifikatsioonist alustab 32 võistkonda, kellest kaheksa pääseb põhiturniirile, vahendab volley.ee.

Uuendatud MK-sarjas on kokku kolm taset – Future, Challenge ja Elite 16. Kõrgeim tase on Elite 16, kuhu on võimalik Challenge'i tasemelt tõusta. Elite 16 turniiridel osaleb vaid 16 paari nii naistest kui meestest.

Tiisaar rääkis, et muutusi MK-sarjas veel lihvitakse, sest palju on nurisemist ja õhus on olnud isegi avaetapi boikoteerimine. "Üks probleem on selles, et turniire on vähe. Ja nii tahavad Elite 16 paarid mängida ka Challenge'i tasemel. Ja meie, kes me oleme maailma TOP30 seas ehk Challenge'is ja tahaksime Elite 16 sekka jõuda, meil on see raskem ja isegi Challenge'i etapile on keeruline peale saada, sest Elite 16 mängib ka seal. Ja siis ei saa Future taseme mängijad oma turniiridele peale, sest sinna lähevad mängima Challenge-taseme mängijad," kirjeldas Tiisaar.

Hooajaeelsel ettevalmistusel on suure muutusena treeninglaagrites ja MK-etappidel kaasas ka pered, mis võimaldab meestel pikemalt kodust eemal olla. "Kodune ettevalmistus oli erinev, aga see on iga talv natuke erinev, kuna süveneme ikka uutesse teemadesse ja nüanssidesse. Võtsime ette ka pikema välislaagri, viis nädalat olime Tenerifel. Aga et Kusti haigestus COVIDisse ja pidi hiljem liituma ning sellest taastumine võttis ka aega, siis päris viis nädalat seal ei uhanud. Veel on eriline see, et võtsime nii laagrisse kui võistlusreisidele pered kaasa ja nüüd saame rahulikult igal pool olla, ilma, et tahaks laagrite ja turniiride vahel kodus käia. Olemegi pea kolm kuud järjest tuuril," rääkis mängija.