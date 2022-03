Ajalooline muutus: slämmiturniirid ühtlustavad otsustava seti reegleid

Tänavustest Prantsusmaa lahtistest kehtivate reeglite alusel läheb otsustavasse setti jõudnud kohtumine seisul 6:6 kiiresse lõppmängu, kus mängija või paar võidab kohtumise kümne punktini jõudes ja kahepunktilist edu omades.

"Otsus põhineb soovil slämmiturniiridel mängureegleid ühtlustada ja seeläbi nii mängijate kui fännide jaoks kogemust täiustada," teatas slämmiturniiride juhatus. "Kasutame slämmiaastat prooviperioodina ja peame lõpliku otsuse tegemise eel nõu nii ATP, WTA kui ITF-iga."

Slämmiturniirid on seni otsustava seti võitja selgitamiseks kasutanud erinevaid reegleid. Austraalia lahtistel ongi käibel olnud kümnepunktine kiire lõppmäng, USA lahtistel on kasutatud tavalist lõppmängu ehk võidab mängija, kes esimesena jõuab seitsme punktini ja omab kahepunktilist edu.

Wimbledonis mängiti siiani otsustavas setis seisuni 12:12, millele järgnes kiire lõppmäng seitsme punktini; Prantsusmaa lahtised olid seni ainsaks slämmiturniiriks, kus tie-break ei olnud viimases setis kasutusel ning mängud kestsid, kuni tennisist või paar saavutas kahegeimilise edu.

"See võib küll puriste nörritada, aga tunneme uhkust, et viime oma reeglistiku vastavusse teiste slämmiturniiridega. Sportlikust vaatenurgast on see loogiline käik: mõnikord ei teadnud sportlased, mis reeglitega mängitakse," selgitas Prantsusmaa lahtiste turniiridirektor Amelie Mauresmo.