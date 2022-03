Legendaarne Camp Nou staadion hakkab kandma Spotify nime

Hispaania jalgpallihiid FC Barcelona teatas teisipäeval, et klubi uueks peasponsoriks saab voogedastusplatvorm Spotify, kelle nime hakkavad kandma nii võistkonna särgid kui kodustaadion Camp Nou.

Partnerluse raames hakkab Barcelona kuulus staadion Camp Nou kandma ametlikku nime Spotify Camp Nou, see on esimene kord, kui Kataloonia hiiu koduväljak sponsornime saab.

Alates hooajast 2022/23 ilmub Spotify logo nii mees- kui naiskonna särkidel. Kuigi Spotify ja Barcelona ei täpsustanud summasid, teatas Kataloonia raadiojaam Rac1, et partnerlus on väärt 280 miljonit eurot.

Alates 2017. aastast on Barcelona meeskonna särgisponsoriks olnud Rakuten, 2018. aastast on klubi naiskond kandnud särgil Stanley Black & Deckeri logo. Lisaks on klubi suursponsoriteks Nike ja Beko.