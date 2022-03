Kiirelt paranev Kriisa vigastusest: arvasin, et murdsin jala

Kriisa vigastas hüppeliigest reedeses Pac-12 konverentsi poolfinaalis Colorado vastu ning kartis enda sõnul, et tema hooaeg on läbi.

"Kui see juhtus, arvasin, et kõik on läbi," rääkis Kriisa teisipäeval meediale. "Kartsin alla vaadata, sest arvasin, et murdsin luu ning et jalg on täiesti vales asendis. Õnneks murdu ei olnud ja mul on võimalik väljakule naasta."

Kriisal aitab vigastusest paraneda Arizona füsioterapeut Justin Kokoskie. Kui eestlaselt küsiti, kuidas ta end tunneb, vastas ta: "paremini kui kunagi varem". "Oleme temaga teinud igasuguseid hulle asju," sõnas Kriisa. "Uskuma peab, ma usungi ja kõik läheb praegu õiges suunas. Kõik on peas kinni. Kui ma seda ei usuks, siis ilmselt ei paraneks mu jalg ka nii hästi."

Viimastel päevadel on Kriisa paranevast jalast jaganud pilte ka sotsiaalmeedias. "Ärkad hommikul ja sa ei tea, milline su jalg välja näeb. Vaatad ja mõtled: oh, siit on jälle uut värvi, natuke lillakas, natuke kollane. Pead asjad enda jaoks huvitavaks tegema," naljatles Kriisa.

NCAA finaalturniir algab selle nädala lõpus.