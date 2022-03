Naiste tennisekoondis läheb võistlustulle ilma Kontaveidi ja Kanepita

"Anettiga suhtlesime pärast Austraalia lahtiseid ja kuna tal on see aasta väga tihe võistlusgraafik, siis Billie Jean King Cup tema kalendrisse ei mahtunud," selgitas kapten Märten Tamla esireketi kõrvalejäämist. Tamla nimetas koondisesse Elena Malõgina (WTA 435.), Maria Lota Kauli (759.), Maileen Nuudi (915.) ja Katriin Saare (1348.).

Lisaks Eestile osalevad turniiril Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Taani, Gruusia, Ungari, Serbia, Sloveenia, Rootsi ja Türgi naiskonnad, kes loositakse kolme alagruppi. Ülesantud koondistest ei leia ka Taani, Rootsi ja Serbia esireketeid, kõrvale jäävad nii Clara Tauson (WTA 40.), Rebecca Peterson (76.) kui Nina Stojanovic (115.). Sellele vaatamata on siiski peaaegu kõik koondised edetabelikohtade alusel eestlannadest paremad.

"Kõik on tugevad vastased ja oleneb, kes vastasnaiskondade mängijatest kohale tulevad," kommenteeris Tamla. "Kindlasti on meil ilma Anetti ja Kaiata raske, aga võtame mäng korraga ja anname endast parima."

Nendest koondistest kolm pääsevad üleminekumängudele Maailmaliigasse, kaks viimast aga kukuvad II gruppi.

Kogu võistkond sõidab juba aprilli alguses Türki, et koos Billie Jean King Cupiks valmistuda. "Tüdrukud osalevad Antalyas WTT 15 000 dollarilisel turniiril ja teeme koos treeninguid," rääkis Tamla. "See on vajalik, et tüdrukud saaksid harjuda liivaväljakute ja õues mängimisega."