Suurte mängude nädal NBA-s: ka Irving viskas 60 punkti

Juba esimesel poolajal 41 punkti kogunud Irving tabas 35 mänguminuti jooksul 20 viset 31-st (kolmesed 8/12) ning realiseeris 13-st vabaviskest 12. Sealjuures andis ta neli resultatiivset söötu, tegi neli vaheltlõiget ning vaid ühe pallikaotuse.

Sel hooajal on üks mängija NBA kohtumises vähemalt 50 punkti kogunud juba 16 korral, kaheksa 50 punkti mängu on toimunud viimase kahe nädala jooksul. Vaid päev enne Irvingu vägitegu kogus Minnesota Timberwolvesi staar Karl-Anthony Towns samuti 60 punkti, viimati juhtus see NBA-s aastal 1962.

Brooklyni eelmises mängus jäi Kevin Duranti arvele 53 punkti, temast ja Irvingust said NBA ajaloos esimesed meeskonnakaaslased, kes järjestikku visanud üle 50 punkti.

"Ta on lihtsalt hiilgav. Mulle tundub, nagu ta oleks mängu esimese 12 minutiga pannud kokku minu karjääri tipphetkede video," sõnas Netsi peatreener, endine tippmängija Steve Nash. "Iga õhtu tema esitusi vaadata on eriline, aga veel erilisem on teda vaadata siis, kui ta kontrollib mängu käiku täielikult. Ta teeb, mida tahab. On lihtsalt rõõm seda lähedalt näha ja sellest osa saada."

