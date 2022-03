Britid ei soovi võistlema Venemaa sportlasi, kes toetavad Putinit

Suurbritannia spordiministri Nigel Huddlestoni sõnul ei piisa sellest, kui Venemaa sportlased võistlevad neutraalse lipu all. Tema hinnangul on tähtis ka tagada, et nad ei oleks Vladimir Putini režiimi toetajad.

Tennis on üks neid spordialasid, kes pole Venemaa ja Valgevene sportlasi rahvusvahelistelt võistlustelt täielikult kõrvaldanud. Venemaa ei saa osaleda küll tähtsatel võistkondlikel turniiridel nagu Davise karikasari või Billie Jean Kingi karikasari, aga mängijad neutraalse lipu all ATP ja WTA turniiridel küll.

Huddleston sõnas, et Suurbritannia valitsus on ühenduses Wimbledoni tenniseturniiri korraldavad All-England Lawn Tennis Clubiga (AELTC), et arutada selles osas 27. juunil algava võistluse üksikasju.

"Me räägime erinevate spordialadega ja uurime, milline võiks tagasiside olla," lausus Huddleston teisipäeval. "Loomulikult ei tohiks lubada kellelgi Venemaa lippu lehvitada."

"Aga vaja on enamat. Ma arvan, et peame kuidagi kindlustama, et nad [Venemaa sportlased] ei oleks Vladimir Putini toetajad ja me oleme arutamas, mida on selle garanteerimiseks vaja."

Arutelud ei käi üksnes Suurbritannias. Huddlestoni sõnul otsivad britid rahvusvahelist kokkulepet, kuidas Venemaa sportlastega peaks toimima.

"Me uurime seda teemat, kuidas tegeleda üksikisikutega ja mõtleme tagajärgedele, sest ma arvan, et inimesed ei aktsepteeri neid, kes lehvitavad väga Venemaa lipuga, eriti kui nad on Putini ja tema režiimi toetajad."

Meeste tennise maailma esireket on hetkel venelane Daniil Medvedev, samuti peab neutraalse lipu all võistlema maailma seitsmes reket Andrei Rubljov ja ning veel 50 parema hulka kuuluvad Aslan Karantsev, Karen Hatšanov ja Ilja Ivaška.

50 parema naise seas on samasuguses staatuses kolmas reket Arina Sabalenka, lisaks ka Anastassija Pavljutšenkova, Viktoria Azarenka, Veronika Kudermetova, Darja Kasatkina ja Ljudmilla Samsonova.