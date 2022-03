Ukraina laskesuusataja Merkušina liitus kodumaa kaitsjatega

"On aeg seda kaitsta," kirjeldas 27-aastane laskesuusataja kodumaa teenistusse astumist. "Kogu maailm on hetkel värvitud kollasesse ja sinisesse. Meie lipust on saanud vabaduse ja iseseisvuse sümbol. Ukraina on nüüd sõja ja rahu piiriks."

Pekingi olümpiamängudel oli Merkušina sprindis 24., jälitussõidus 25. ja kuulus ka Ukraina seitsmenda kohaga lõpetanud teatenaiskonda. MM-idelt on tal neli medalit teatesõitudest.

Mitmed Ukraina sportlased on pärast Venemaa sissetungi liitunud kodumaa kaitsjate riviga. Teiste seas ka veel üks laskesuusataja Jevhen Malõšev, kes rünnaku käigus hukkus.