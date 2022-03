Vene jalgpallikoondise kapten palus peatreeneril Ukraina olukorra tõttu teda koondisesse mitte kutsuda

Venemaa jalgpalliklubi Peterburi Zeniidi ründaja ning Venemaa koondise kapten Artjom Dzjuba puudub koondise märtsikuu treeninglaagrisse kutsutud mängijate nimekirjast. Venemaa koondise peatreener Valeri Karpini sõnul on see tingitud jalgpalluri enda soovist.

"Pühapäeval rääkisime Artjomiga telefonis, ta kinnitas, et nagu ta kohtumisel ütles, tahab ta väga koondises mängida. Aga nüüd seoses keerulise olukorraga Ukrainas, kus tal on palju sugulasi, ta vabandas ja palus perekondlike asjaolude tõttu teda koondisesse mitte kutsuda. Leppisime kokku, et hoiame temaga ühendust ja jälgime tema esitusi Zeniidi eest," vahendas Venemaa jalgpalliliidu pressiteenistus.

Märtsi alguses võttis Dzjuba sõja teemal pikemalt sõna ka oma Instagramis. "Olen igasuguse sõja vastu. Sõda on hirmus. Aga samal ajal olen ka vihkamise vastu, mis võtab iga päevaga üha uusi mõõtmeid. Olen rahvuspõhise diskrimineerimise vastu. Ma ei häbene seda, et olen venelane. Olen uhke. Ja ma ei saa aru, miks sportlased peaksid kannatama," kirjutas Dzjuba.