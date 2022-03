Naiste käsipallimeistrivõistlustel kohtuvad tabeliliidrid

Kolmapäeval kohtuvad Eesti naiste käsipallimeistrivõistlustel tabelis kahte esimest kohta hoidvad Reval-Sport/Mella ja HC Tabasalu/Audentes. Naiskonnad on tänavu kohtunud kaks korda ning mõlemal korral jäi peale võõrustajatele külla sõitnud Mella.

Kui karikavõistluste põhiturniiril pidi Tabasalu napilt kahe väravalise vahega tunnistama vastaste paremust, siis sama võistluse poolfinaalis jäi Mella juba kindlalt 36:22 peale. Reval-Sport on naiste meistrivõistlustel kulgenud muljetavaldavas tempos, kui neljas mängus on kõiki vastaseid võidetud keskmiselt kümne väravalise ülekaaluga. Audentes on pidanud kolm kohtumist, milles kahes võideti HC Kehrat ning korra jäädi alla Aruküla/Mistrale.

"Meie jaoks on olukord hetkel keeruline, kuna osad mängijad taastuvad alles maailmas levivast viirusest ning teatud pallurid pole töökohustuste tõttu nii palju treeningutel osaleda saanud. Lisaks pean ise meeste koondise tõttu kohtumise vahele jätma. Peamine eesmärk on meil kolmapäeval pingevabalt mängida, tekitada piisav rotatsioon ja seada taktikalised ülesanded, mis meid järgmistes matšides aidata võiksid," vaatas kohtumisele ette HC Tabasalu/Audentese peatreener ja meeste koondise treener Martin Noodla.

Huvitava faktina selgub resultatiivsuse tabelist, et kolmapäeval kohtuvate võistkondade mängijad hõlmavad seal koguni kuute kohta esimesest seitsmest. Vaid Merili Heinla on teisel kohal vastavalt tipust Angelika Šalki, Anastasjia Bušina (mõlemad Mella), Laura Kärneri, Teele Utsali, Simona Koppeli (kõik Tabasalu) ja Inga Bušina (Mella) vahel.

"Ootan kindlasti põnevat lahingut. Loodetavasti suudame hea enesetundega kohtumisele peale minna ning mis kõige tähtsam, naudime mängu. Meie eesmärk on näidata head meeskondlikku esitust, kuid samas peavad kõik ka individuaalselt kõvasti pingutama," analüüsis 28 väravaga meistrivõistluste väravate viskajate tabeli tipus olev Šalk.

Naiste meistriliiga järgmised kohtumised:

16.03 kell 18.30 HC Tabasalu/Audentes - Reval-Sport/Mella (Tabasalu kooli spordihoone)

22.03 kell 19.15 Aruküla/Mistra - HC Kehra (Aruküla Spordihoone)