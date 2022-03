Kudre-Schnyder MM-i eel: Soomes võistlemine Eesti koondisele sobib

Mäletatavasti toimus MM mullu Käärikul ja siis läks Eesti koondise väga hästi. Daisy Kudre tuli naiste seas kahekordseks maailmameistriks, aga medaleid võideti rohkemgi. Nüüd toimub MM Soomes, mis tähendab, et maastik võiks selgi korral eestlasi soosida.

Kohapealsetest oludest räägib koondise hooldepealik Kuno Rooba.

"Lumepuudust siin Lõuna-Lapimaal ei ole, lund on vähemalt pool meetrit või natukene rohkem. Ja tegelikult midagi sellist väga üllatavat märtsi keskpaiga kohta siin ei ole. Olud on selles suhtes kevadele iseloomulikud, et metsa vahel ja lagedatel on erinev. Eks siis tuleb hakata tõenäoliselt natukene rajameistriga võidu ennustama, et mille peale rõhku panna. Kas siis rohkem avatud lagedatele aladele ja suurtele suusarajadele või siis metsavahelistele, kuhu, mis suunitlusega määrid," rääkis Rooba.

Täiskasvanute hulgas läheb Eesti eest rajale neli meest ja kolm naist. Üheaegselt täiskasvanute MM-iga on põhjanaabrite juures kavas ka juunioride maailmameistrivõistlused ja noorte Euroopa meistrivõistlused. Kokku on Soome sõitnud pea 20 sportlast, nende seas Eesti koondise esinumber ja kahekordne valitsev maailmameister Daisy Kudre-Schnyder.

"Maastik on natuke teistmoodi kui Eestis, aga Soomes oleme palju võistelnud ja Eesti koondisele sobib see hästi. Vaimselt on väga palju mõjutanud sõda Ukrainas, see on just väga palju pannud iseennast olukorra üle mõtlema ja lisaks tunduvad ka enda probleemid nüüd väikesed. Just ka see ettevalmistus MM-iks, selle olulisus tundub, et on väiksem, mure selle üle ei tundu nii oluline kui eelmistel aastatel," sõnas Kudre-Schnyder.

Kas kohapeal on ka Ukraina koondis olemas?

"Ei ole, tegelikult juba viimased viis kuni rohkem aastat ei ole Ukraina koondis enam eriti suusaorienteerumise võistlustel eriti osalenud, mis on üsna kurb, sest tegelikult kümme aastat tagasi toimusid need samad tiitlivõistlused Ukrainas. Majanduslikel ja muudel põhjustel Ukraina koondis ei ole viimastel aastatel üldse võistelnud. Sel aastal pole lubatud ka Venemaa koondisel sanktsioonide tõttu osaleda."

Kui palju muudab võistlust see, et venelasi pole?

"Selge on see, et Venemaa on suusaorienteerumises üks, kui mitte kõige tugevam rahvus. Bulgaarias toimunud Euroopa meistrivõistlustel Venemaa koondis selgelt võitis ülekaalukalt kõige rohkem medaleid. Selles mõttes konkurents kindlasti on võrreldes eelnevate MM-idega nõrgem, aga ei saa mõelda, et nende medaliteväärtus siis kuidagi väiksem on," kommenteeris Kudre-Schnyder.

Võistlused algavad teisipäeval sprindidistantsiga.