Ilves hooajast: kripeldab, et esimesest MK-võidust jäi nii vähe puudu

25-aastane Ilves jõudis tänavu MK-sarjas esikümnesse 18-st võistlusest kümnel. Parimateks jäid jaanuaris peetud Klingenthali etapi kaks teist kohta, hooaja kõige kehvemaks tulemuseks oli Otepää 17. koht. Eelmisel hooajal jõudis Ilves kümne sekka vaid kahel korral, tunamullu oli üldse parimaks 17. koht.

"Need kaks teist kohta Klingenthalis on minu jaoks kõige tähtsamad, kõige emotsioonirikkamad," rääkis Ilves esmaspäeval. "Esimesel võistlusel jäi seal nii vähe [Johannes Lamparterile kaotas ta vaid 0,3 sekundiga] puudu võidust, mida Eesti kahevõistlejatel veel ei ole. See jäi kindlasti kripeldama."

Ilvese sõnul valmistas lõppenud hooajal talle kõige rohkem pettumust esitus kodusel Otepää MK-etapil. "Seal olid meil laupäevasel võistlusel kehvad ilmaolud ka, aga hüppel ei teinud ma ka ise tehniliselt head sooritust. Sellel võistlusel pakuti väga palju, aga jätsin kahjuks kasutamata," sõnas Ilves.

Kas Ilves tegi enda arvates suurema edasimineku hüpetes või murdmaarajal? "Hüppemäel olen kindlasti kogu hooaja jooksul väga stabiilne olnud, isegi kui teen tehniliselt halva hüppe, olen ikka kuuenda koha ümber. Aga ka suusasõit on kindlasti väga palju järgi tulnud. Kahevõistluse võlu on minu jaoks, et kui ma suudan sinna ette hüpata, on suusapool hoopis teistsugune. See sobib minusugusele sportlasele väga: saan rahuliku alguse teha ja olen valmis ründama lõpuspurdis."

"Hüppemäel näen veel varu: ma ei ole kõige tähtsamal hetkel ehk võistlushüppel teinud väga palju superhüppeid, proovi- ja kvalifikatsioonihüppeid on väga hästi tulnud. Kindlasti saab seal väikese sammu edasi teha. Suusarajal saab veel tehnikaga vaeva näha ja üleüldist füüsilist vormi parandada. Selle puudust ei ole, mille kallal tööd teha," rääkis Ilves edasistest plaanidest.

Ilvese eesmärgiks on lõpuks teenida karjääri esimene MK-etapivõit, aga uue hooaja prioriteediks on ka Planica MM, kus eestlasele sobib enda sõnul nii hüppemägi kui murdmaarada.