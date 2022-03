Võrkpallurid välismaal: alustatakse play-off'idega, Venno võitis karika

Belgias tehti algust play-off'idega. Kvalifikatsiooniringi avamängus said Märt Tammearu ja Roeselare Knack 3:0 (25:16, 25:16, 25:17) jagu Waremmest. Tammearu sekkus korra servima ja skoori ei teinud, vahendab volley.ee.

Renet Vankeri ja Henri Treiali tööandja Maaseiki Greenyard sai 3:2 (19:25, 25:16, 25:16, 23:25, 15:12) võidu Genti üle. Treial tõi 11 punkti (+11), Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka 3 punkti (+2). Tabelis on Roeselare 3 silmaga esimene ja Maaseik 2 punktiga teine.

Soomes lõppes nii meestel kui naiste põhiturniir. Silvia Pertensi tööandja LiigaPloki jaoks lõppes hooaeg juba üle-eelmise nädalaga, sest liigas saadi 9. koht, mis tähendas, et play-off'i ei jõutud, ent väljalangemismängudest pääseti. Meestest käisid eelmisel nädalal platsil nii Kristo Kollo kui Andrus Raadik. Kollo ja Akaa-Volley alistasid põhihooaja viimases mängus 3:2 (25/16 25/18 29/31 16/25 16/14) Karelia Hurmose. Eestlasest nurgaründaja tegi hea esituse, olles 20 punktiga (+8) resultatiivseim. Raadik tõi esmalt Raisio Loimu vastu 3:0 (25/18 25/23 25/13) võidumängus 12 punkti (+4) ning seejärel saadi Raadikuta 3:0 (25/18 27/25 25/23) jagu Team Lakkapääst. Põhiturniiri lõpetas Savo 72 punktiga esikohal, Akaa tuli 62 punktiga teiseks. Veerandfinaalis läheb Savo vastamisi Vantaa Ducksiga ja Akaa mängib Raisio Loimuga. Veerandfinaalid algavad 16. märtsil.

Prantsusmaa naiste meistriliigas olid võidukad mõlemad Eesti võrkpallurid. Liis Kullerkann ja Pays d'Aix Venelles olid 3:2 (30/28 22/25 19/25 25/21 15/10) üle Mulhouse´ist. Kullerkann tõi osalise mänguajaga 2 punkti (+2). Polina Bratuhhina-Pitou aitas Terville´i Florange´i 3:0 (25/22 28/26 25/20) võiduni Nantesi vastu. Bratuhhina-Pitou panustas ühe geimiga 1 punkti (-1). Tabelis on Terville 43 silmaga neljas ja Venelles 40 punktiga kuues. Nette Peit ja Quimper Volley 29 said Prantsusmaa esiliiga väljalangemismängudel 3:1 (22:25, 25:14, 27:25, 25:20) võidu Vitrollesi naiskonna vastu ja on tabelis 23 punktiga kolmandad.

Prantsusmaa meeste meistriliigas pidid Ardo Kreek ja Arago de Sete tunnistama liidermeeskonna Toursi 3:2 (23/25 25/22 25/17 21/25 15/13) paremust. Kreek tõi 4 punkti (+0). Tabelis on Sete 48 punktiga neljandal positsioonil. Esiliigas oli Robert Viiberi tööandja Grand Nancy 3:0 (25/18 25/18 25/14) üle France Avenir 2024st. Viiber sai kirja täismängu ja tõi ka 3 silma (+2). Johan Vahter ja Frejus olid 3:2 (17:25, 18:25, 25:23, 25:11, 15:10) üle Ajacciost. Liberona tegutseva eestlase vastuvõtt oli koguni 82%. Tabelis on Nancy 44 punktiga teine ja Frejus 31 punktiga viies.

Poola meistriliigas pidid Timo Tammemaa ja Rzeszowi Asecco Resovia tunnistama Gdanski Trefli 3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 18:25, 15:13) üleolekut. Tammemaa panustas 10 punkti (+6). Robert Täht ja Belchatowi Skra said 3:0 (25:17, 25:22, 25:19) võidu Suwalki vastu. Täht kaasa ei teinud. Tabelis on Belchatow 50 punktiga kolmas ja Resovia 38 punktiga viies.

Oliver Venno ja tema tööandja SC Police jätkasid turniiri Bahreinis ning teenisid seal esikoha. Lisaks Katari klubile mängisid seal Bahreini klubi Al Ahli, Al Kamil Wal Wafi Omaanist ja Al Qadisiyah Kuveidist. Poolfinaalis alistas Police 3:1 (25:22, 20:25, 25:23, 25:14) Al Qadisiyahi ja finaalis alistati 3:0 (25 :20, 25:14, 25:17) Omaani esindaja.

Saksamaa meeste kõrgliigas alustati samuti veerandfinaalidega. Andri Aganitsa tööandja VfB Friedrichshafen kohtub Herrschingiga ja pidi avamängus vastu võtma 2:3 (25:17, 29:31, 26:24, 19:25, 10:15) kaotuse. Aganits panustas 3 punkti (+1). Mängitakse kahe võiduni. Vigastusest taastuva Karli Alliku koduklubi Frankfurt United Volleys alistas 3:0 (26:24, 27:25, 25:19) Lüneburgi. Allik ei mänginud. Stefan Kaibaldi koduklubi Königs Wusterhauseni Netzhoppers kohtub veerandfinaalis Düreniga, nende seeria algab 20. märtsil.

Šveitsi naiste kõrgliigas sai Laura Partsi koduklubi Zesar-VFM mängudel kohtadele 5.-8. 3:0 (25:17, 25:14, 25:17) võidu Genfi üle ja võitis seeria mängudega 2:0. Parts kaasa ei teinud. Edasi mängitakse kohtadele 5.-6. Esiliigas alustati finaalseeriaga ja abitreener Märt Pajusalu tööandja Zürichi Volero alistas avakohtumises 3:1 (21:25, 25:12, 25:21, 25:16) Glaronia naiskonna.

Play-off'id on alanud ka Luksembrugi naiste meistriliigas. Merlin Hurda ja Anu Ennoki koduklubi VC Mamer kaotas viimase poolfinaalseeria mängu Gym Volleyle 2:3 (21:25, 18:25, 25:16, 25:23, 16:18). Avamängu oli eestlannade tööandja võitnud 3:2.