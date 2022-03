Neidude U-17 koondis jahib valikturniiril kohta kõrgeimas tugevusgrupis

Neidude U-17 koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva nimetas valikturniiri koosseisu 20 mängijat, kes tulevad üheksast erinevast klubist. Koondist ootab ees 2021/22 EM-valikturniiri teine ring, kus Eesti kuulub B-tugevusgruppi. 2022/23 EM-valiksarjaks tõusevad kõrgeimasse tugevusgruppi kuue alagrupi võitjad ning parim teise koha teeninud koondis.

Eesti neidude mängud toimuvad Bulgaarias Silvenis: kolmapäeval, 16. märtsil minnakse vastamisi võõrustaja Bulgaariaga ning kolm päeva hiljem, 19. märtsil on vastaseks Gruusia. Mõlema mängu avavile kõlab Eesti aja järgi kell 14.30.

Ševoldajeva sõnul on koondisel selge eesmärk mõlemad mängud võita ja tõusta seeläbi A-tugevusgruppi. "A-tugevusgrupp tagab meile kõrgetasemelised vastasseisud, mis on järgmisel aastal Eestis toimuva finaalturniiri eel väga olulised," rääkis Ševoldajeva. "Vaid võrdsete vastastega mängides on end keeruline ette valmistada finaalturniiriks, kus meid ootavad ees kordades kõvemast puust Euroopa tipud. Seetõttu on väga oluline, et oleksime Bulgaarias edukad."

Ševoldajeva sõnul on Bulgaariasse reisiv koosseis väga motiveeritud, samas jääb vigastuse tõttu mitu olulist mängijat eemale. "Esimene ülesanne on koondise keskkonda sisse elamine ja ühise rütmi leidmine. Tõsisema fookuse võtame sisse reisijärgsel päeval, et olla kolmapäevaseks mänguks maksimaalselt valmis," märkis Ševoldajeva.

Neidude U-17 koondise väravavahtide treener EM-valikturniiril on Ruslan Mironov, kes asendab Mattias Traublumit.

Eesti neidude U-17 koondise koosseis*:

Järjekorras nimi, sünniaeg, võistkond, mängude/väravate arv neidude U-17 koondises

Väravavahid

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi MRJK 4/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – FC Elva 0/0

Kaitsjad

Jane Mirjam (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus 5/2

Anna Mariin Juksar (02.06.2006) – Saku Sporting/Kohila JK Püsivus 5/0

Kaisa Triin Arike (28.08.2005) – JK Tallinna Kalev 4/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 4/0

Liisi Karilaid (22.09.2006) – JK Tabasalu 3/0

Viktoria Toding (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 2/0

Carolin Hunt (12.10.2006) – FC Elva 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 5/1

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu 5/0

Jaanika Volkov (20.02.2005) – Tallinna FC Flora 4/0

Aleksandra Orlova (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 3/2

Marie Kiivit (31.12.2005) – Tartu JK Tammeka 2/0

Vanessa Grutop (14.08.2006) – FC Levadia/JK Tallinna Kalev 2/0

Grete Kraus (14.12.2005) – Tartu JK Tammeka 1/0

Elisabet Polstjanova (01.03.2005) – JK Tallinna Kalev 1/0

Ruth Hansar (20.01.2006) – Saku Sporting/Kohila JK Püsivus 0/0

Kätrin Välba (17.08.2006) – Viimsi MRJK 0/0

Kaili Lilles (20.06.2005) – FC Kuressaare 0/0

*Mängijate võistkondlik kuuluvus on märgitud eelmise hooaja seisuga

Personal

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreener: Reivo Vinter

Väravavahtide treener: Ruslan Mironov

Füsioterapeut: Anette Rõõmussaar

Mänedžer: Merily Toom