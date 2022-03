Eesti karikavõitjateks krooniti Ramenskaja ja Raisma

Naiste turniiril võitlesid laupäeval finaalikoha eest Valeria Gorlatš (1.) – Gerda Reinaru (4.) ning Maarja Leinštrep – Polina Ramenskaja, kirjutab tennisnet.ee. Kõige rohkem pidi reedel nelja hulka pääsemise nimel vaeva nägema Ramenskaja, kes sai Anna-Maria Tottrupist jagu kahetunnilise lahingu järel 3:6, 7:5, 6:4. Tottrupil oli kindlasti jalgades ka päeva esimesel poolel peetud kolmesetiline kohtumine Kätriin Reinvaldiga, mis tal õnnestus võita 7:5, 2:6, 7:6 (4). Märkimist väärib ka 17-aastase Nora Pariku võit kolmanda asetusega Alissia Aleksandra Kivi üle 3:6, 7:6 (2), 7:6 (3). Veerandfinaalis tuli Parikul alla vanduda Maarja Leinštrepile 2:6, 5:7.

Laupäevased poolfinaalid olid tasavägised, võitjatena väljusid Valeria Gorlatš ja Polina Ramenskaja. Esimene alistas Reinaru 4:6, 6:2, 7:5 ning Ramenskaja Leinštrepi 6:4, 6:4.

Samal päeval peetud naiste finaalis andis pärast 1:6 kaotatud avasetti Gorlatš Ramenskajale vigastusele viidates loobumisvõidu. Esimest korda Eesti karikavõitjaks tulnud Ramenskaja oli eduka turniiri üle väga rõõmus.

"Olen Valeriaga palju mänginud, eelmisel korral jäi tema peale, seekord mina. Teda vist vaevas ka väike vigastus, kuid Valeriaga mängida on alati suur rõõm. Läksin finaali lihtsalt nautima, mängisin oma tennist," ütles värske Eesti karikavõitja. "Tahan öelda, et see polnud ainult minu võit, vaid kogu meie tiimi – Julia Skripniku ja ka Gajane Vage võit, suur aitäh neile."

Meeste turniiril olid poolfinaalides vastamisi Kenneth Raisma (1.) – Denis Maijorov (6.) ja 15-aastane Sten Hiiesalu (3.) – Christopher Robin Klettenberg. Kui Raisma oli Eesti karika võidule favoriit, siis Hiiesalu viimase aja esitused on jätnud hea mulje. Veerandfinaalis alistas Tartu MK tenniseklubis treeniv noormängija Alex-Andre Ojassalu pärast ülipingelist avasetti lõpuks 7:6 (0), 6:1. Nädalapäevad tagasi Eesti noorte GP 18 -l võidutsenud Hiiesalu ihkas kindlasti jaanuari lõpus Pärnus toimunud Eesti GP-l Klettenbergilt saadud kaotuse eest revanši, kuid seekord jäi võit veel võtmata. Klettenberg alistas noore tartlase 6:2, 6:2. Raisma oli Maijorovist parem 6:1, 6:2.

Pühapäevases finaalis alistas Raisma Klettenbergi 6:3, 6:2 ning tuli Eesti karikavõitjaks.

Meeste paarismängu finaalis alistasid teise asetusega Ojassalu ja Indrek Soome 6:2, 6:7 (6), 10:5 Maijorov - Robert Raagi, naiste paarismängu karikavõitjaks tulid esimese asetusega Alissia Aleksandra Kivi - Gerda Reinaru, kes finaalis alistasid Mariela Pluutuse - Anna Maria Tottrupi 7:6 (5), 6:4.