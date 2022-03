Legendaarne Saksamaa jalgpallitreener naaseb Bundesligasse

Pühapäeval vallandas Berliini Hertha novembris peatreeneriks palgatud Tayfun Korkuti, kelle käel all võitis Hertha 14 kohtumisest kõigest kaks, viigistas kolm ja kaotas üheksa kohtumist.

Korkuti lahkumise järel võtab peatreeneri ameti üle Felix Magath, kes on karjääri jooksul nii Müncheni Bayerni kui ka Wolfsburgi Saksamaa meistriks tüürinud. Ühtlasi on ta kolmel korral valitud Saksamaa aasta treeneriks. Kaheksa vooru enne hooaja lõppu on Hertha 18 klubi arvestuses 23 punktiga 17. kohal.

"Pärast järgmist kaheksat mängu tahame olla vähemalt kaks kohta kõrgemal kui praegu. Me suudame sinna jõuda ainult läbi ühise jõupingutuse ja täieliku keskendumise. Peame kõik koos töötama, et raskest olukorrast välja tulla," rääkis Magath esmaspäeval toimunud pressikonverentsil.

Lisaks eelnevalt nimetatud klubidele on Magath Saksamaal juhendanud ka HSV-d, VfB Stuttgarti, Schalket, Frankfurdi Eintrachti, Bremeni Werderit ja Nürnbergi. 2014. aastal juhendas Magath kaheksa kuud Inglismaa klubi Fulhami ning viimati oli kogenud sakslane Hiina kõrgliigas Shandong Taishani juhendaja.

Mängijakarjääri jooksul esindas Magath peamiselt HSV-d ning Lääne-Saksamaa rahvuskoondise eest käis ta väljakul kokku 43 korral. 1980. aastal tuli ta Lääne-Saksamaa koondisega Euroopa meistriks.