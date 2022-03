Vetkal lõi Interi vastu värava, Shein pääses Hollandi kõrgliigas koosseisu

Eesti noortekoondislane Martin Vetkal lõi Itaalia U-18 kõrgliigas värava, kui AS Roma alistas Milano Interi 3:0. U-21 koondislane Rocco Robert Shein pääses Hollandi kõrgliigas FC Utrechti põhimeeskonna rivistusse.

Martin Vetkal kuulus pühapäeval AS Roma algkooseisu ja tegi keskväljal kaasa terve kohtumise. 39. minutil lõi ta kohtumise avavärava ning teisel poolajal lõi Roma veel kaks väravat, vahendab Soccernet.

Itaalia U-18 kõrgliigas hoiab 20 kohtumisega 50 punkti kogunud Roma kindlalt liidrikohta, Inter on 36 punktiga viies. Roma lähim jälitaja on Eesti noortekoondislase Andreas Vaheri koduklubi SPAL, kes võitis pühapäeval 1:0 Sassuolot ning on Romast seitsme punkti kaugusel.

Jaanuaris FC Florast laenulepingu alusel FC Utrechtiga liitunud 18-aastane Rocco Robert Shein kuulus pühapäeval esmakordselt Hollandi kõrgliigas põhimeeskonna rivistusse, kui Utrecht läks vastamisi PSV Eindhoveniga. Utrecht kaotas kohtumise 0:1 ning kuigi kaks Utrechti koosseisu kuulunud noormängijat said debüüdi kirja, pidi Shein kohtumist pingilt vaatama.

Utrecht paikneb liigatabelis 40 punktiga seitsmendal kohal, PSV on 61 punktiga teine.

