Pekingi taliparaolümpia lõputseremoonial kandis Eesti lippu Andrei Koitmäe

Paraolümpiamängude edukaim sportlane oli Norra mäesuusataja Jesper Pedersen, kes võitis neli kuld- ja ühe hõbemedali. "See olümpia ületas kõik minu ootused. Ma pikalt unistasin, et võidan olümpial medali, kuid ma ei arvanud, et mul nii hästi läheb. Suurepärane olümpia oli," ütles Pedersen, vahendab Paralympic.org.

Riikide arvestuses oli edukaim Hiina, kes võitis 61 medalit (18 kuldmedalit, 20 hõbemedalit, 23 pronksmedalit). Teiseks tuli Ukraina 29 (11-10-8) ja kolmandaks Kanada 25 (8-6-11) medaliga.

Eestit esindas talvisel paraolümpial ratastoolikurlingu segavõistkond koosseisus Lauri Murašov, Kätlin Riidebach, Signe Falkenberg, Mait Mätas ja kapten Andrei Koitmäe. Koondise peatreener on kanadalane Chris Bowden, abitreenerina oli koondisega kaasas Ain Villau.

Eesti ratastoolikurlingu võistkond lõpetas oma debüütetteaste paraolümpial kümnenda kohaga, kogudes kümne mänguga kolm võitu ja seitse kaotust. Kurlinguturniiri võitis Hiina, kes sai finaalis 8:3 tulemusega jagu Rootsist.