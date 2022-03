Seitsmekordne Super Bowli võitja Brady tegi kannapöörde ja naaseb väljakule

"Viimase kahe kuu jooksul olen mõistnud, et minu koht on jätkuvalt väljakul, mitte tribüünidel. Küll see aeg millalgi tuleb, kuid mitte praegu. Ma armastan oma tiimikaaslasi ja oma toetavat perekonda. Nemad on need, kes tegid selle otsuse võimalikuks. Olen otsustanud naasta oma 23. hooajaks," kirjutas Brady ühismeedias.

These past two months I've realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it's not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I'm coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm