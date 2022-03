Voolaid pärast üleminutite kaotust: ei ole pettunud, olen uhke

Paidele tähendas see Premium liigas teist kaotust järjest, sest nädala eest jäädi samuti kodus alla Nõmme Kaljule 2:3. Ka siis lõid külalised võiduvärava mängu lõpus.

Kõigest hoolimata ei olnud Paide peatreener Karel Voolaid pärast mängu Floraga väga kurb. "Ei ole pettunud. Olen uhke oma võistkonna üle. Tegime täna kõik, mis suutsime," lausus ta intervjuus ERR-ile.

"Minu jaoks on täna tähtis see, et võistkond mängiks ennastsalgavalt ja pühendunult, tahtega anda endast parim. Seda ma täna nägin ja nägin ka, et vastane tegi sama. Mina ei nukrutse. Minu töö on võistkonnal pea püsti hoida. Tulevad järgmised vastased ja tulevad punktid ka," jätkas Voolaid. "Kõik on korras."

Flora peatreeneril Jürgen Hennil oli kindlasti põhjust rahul olla ka tulemust silmas pidades. "Oli raske mäng. Mõlemalt poolt päris võitluslik ja Paidel oli korraks päris hea periood, kus nad mõned head momendid tekkisid," sõnas ta. "Aga pärast üks-ühte tekkis [Floral] sisemine põlemine, leiti lisakäik."

Otsustava tabamuse lõi 37-aastane Vassiljev, kes just enne seda oli eelnevas olukorras löönud üle värava. "Esimene löök olin väga pettunud, et ei saanud raami. Oli väga mõnus olukord. Kaua selle peale ei mõelnud, tuli kohe teine võimalus ja selle suutsin realiseerida. See on igal juhul tähtis," sõnas mängu parim.