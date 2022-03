Tartu Bigbank jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

Tartu paremad olid Albert Hurt 13 ja Martti Juhkami 12 punktiga. Timo Lõhmus tõi Selverile 14 ja Oliver Orav 13 silma.

"Väga palju rumalaid otsuseid. Mingist hetkest, kui lasime Selveri täiesti põhjendamatult mängu tagasi. Isegi ebakindlus teatud lahendustel," kirjeldas Tartu peatreener Alar Rikberg ERR-ile tekkinud raskusi. "Näha on, et sellised ebaloogilised ja koledad puuted, mis ei tohiks meie tasemele omased olla."

"Sellest spordihallist on sarnased mälestused detsembrikuust - siis olime ka alguses kindlalt üle ja lõpus saime 2:3 tappa. Aga hea on see, et meil on piisavalt klassi, et tasavägised geimilõpud enda kasuks kallutada."

Selveri peatreener Andres Toobal sõnas, et favoriidikoorem on vastasel. "Meie üritame neile võimalikult ebamugavaks seda teekonda teha. [See annab] eneseusku, et rasketest olukordadest saab välja tulla ja võistkonnale head emotsiooni."

Tartu Bigbank oli tulemusega 3:0 üle ka seeria avamängus ja juhib nüüd kolme võiduni peetavat seeriat kaks-null. Kolmas kohtumine leiab aset kolmapäeval, 16. märtsil Tartus.

"Tänane ebaõnnestunud mäng mingites momentides just võrkpalliilu ei pakkunud - see ei peaks küll minu ega ühegi mängija enesekindlust kõikuma panema," lisas Rikberg. "Kvaliteeti on meil juurde panna veel oi kui palju. Kui me teeks asju korrektselt, siis vastasel kindlasti ei oleks põhjust üheski geimis 20 punkti saada."

Teises poolfinaalpaaris on TalTech Pärnu vastu samuti mängudega kaks-null juhtimas. Seeria kolmas kohtumin peetakse neljapäeval, 17. märtsil Tallinnas.