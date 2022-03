Zahkna: selline tiir, kus tuleb ainult puhtalt lasta

"Esimene vahetus oli mul kõik hästi. Tundsin küll, et lagunemine oli minu teise sõidu esimene tiir," lausus Zahkna intervjuus ERR-ile.

"Kuna startisime väga tagant, siis eesmärk oli saada natuke lähemale, normaalsele kohale võitlema. Varasemast võin öelda, et kui jääd sinna taha - jube raske on tagasi ette saada. Eespool on palju mõnusam sõita - saad teha ideaalilähedast sõitu."

"Taga peal end justkui ületama, et järele saada. Mul üks tiir ebaõnnestus, aga sellise tuulevaikse tiiruga ja kui pikalt tuled laskumiselt, siis see tänasel päeval ongi katastroof," jätkas Zahkna. "Nägite ise, kuidas naised viimast tiiru lasid - null nulli otsa. Selline tiir ongi, et siin tuleb ainult puhtalt lasta."

Ojal läks aiataha esimene vahetus. "Kui ma vahetuse olin üle andnud ja nägin laskepilti, siis oli selline tunne, et ütlesin kohe, et ei oska parandusi teha. Mida ma teen? Siuke tunne nagu ei oleks peale lasknud või keegi on relva pealt ära keeranud," ei mõistnud ta.

"Ei olnud ühtset tervikpilti, aga päris suured parandused said tehtud ja märgid kukkusid. Teine vahetus oli okei laskmise poole pealt, aga esimene - kui sa aru ka ei saa, kuhu lask võis minna ja oma peas, kui hakkasin sihtima ja endiselt märgid ei kukkunud ja kui lõpus reaalset pilti nägin, siis see absoluutselt ei läinud kokku. Minul selgitust ei ole. Ei olnud päästmis- või sihtimispildi viga. Lihtsalt laiali."

Võistluse võitis Norra paar Sturla Holm Lägreid ja Marte Olsbu Röiseland, kes kasutas tiirude peale vaid üht varupadrunit.