Ränkel pole tuleviku osas otsust langetanud: ise tahaks ikka edasi teha

"Selleks hooajaks on küll kõik. Edasise kohta on veel vara öelda," rääkis Ränkel ERR-i Otepää laskesuusastuudios. "Ma ei oska praegu veel otsustada. Eks eelarve on põhiline ja kui pere toetuse ka taha saab, siis ise tahaks ikka edasi teha."

"Olümpiamängud tulid enam-vähem välja," tõdes Ränkel. "Just laskmise pool, sõit on see aasta kogu aeg olnud stabiilne. Mõned väga head sõidud on ka olnud, sõidupool on üldse olnud karjääri parim."

Kui ta peaks otsustama karjääri jätkata, siis millised on Ränkeli eesmärgid? "Olgem realistid, olümpiavõitjat ja maailmameistrit oleks praegu minust väga keeruline vormida. Ütleme nii, et kõikide asjade kokkulangemisel miks mitte sõita sarnaseid tulemusi nagu sel hooajal on sõitnud Rene [Zahkna] ja Kalev [Ermits]," sõnas Ränkel, kelle sõnul tahaks ta jõuda 20 parema sekka. "Murdmaas selle saavutasin, miks mitte ka siin," ütles Ränkel.