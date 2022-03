Vassiljevi lõpuminutite värav tõi Florale võidu Paide üle

Mark Anders Lepik viis Flora 14. minutil juhtima, aga Markus Soometsa omavärav 66. minutil tähendas šanssi Paidele.

Siiski jäi Kesk-Eesti meeskond nullile, sest kohtumise üleminutitel lõi Konstantin Vassiljev külaliste võiduvärava.

Päeva esimeses mängus oli Nõmme Kalju FC saanud kodus jagu Pärnu JK Vaprusest 2:0 (45. Pavel Marin, 85. Trevor Elhi).

Kolme vooru järel jätkavad tiitlikaitsja Tallinna FCI Levadia, Flora ja Nõmme Kalju FC täiseduga. Paidel on üks võit ka kaks kaotust.

Enne mängu:

Möödunud hooajal mängiti liigas kolm korda viiki, aasta viimase mängu võitis aga Flora. Värskelt alanud hooajal on mõlemal tiimil kirjas kaks mängu, Flora on võitnud mõlemad, kuid Paide on pidanud lisaks ühele võidule tunnistama Nõmme Kalju paremust.