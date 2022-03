VAATA OTSE | Kas Paide suudab kodus Florast jagu saada?

Kodune Premium liiga jätkub põnevusmängudega. Sel nädalal oleme taas Paides ja külla sõidab FC Flora. ETV2 otseülekanne algab kell 16.45. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov, stuudios on Aet Süvari ja Indrek Zelinski.

Möödunud hooajal mängiti liigas kolm korda viiki, aasta viimase mängu võitis aga Flora. Värskelt alanud hooajal on mõlemal tiimil kirjas kaks mängu, Flora on võitnud mõlemad, kuid Paide on pidanud lisaks ühele võidule tunnistama Nõmme Kalju paremust.