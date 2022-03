Levadia jätkab täiseduga, Männilaan tegi Kuressaare eest kübaratriki

Levadia mõlemad väravad sündisid penaltitest. Esimese penalti olukorras tegi Vladislav Jegorov vea Bogdan Vaštšukile, teises olukorras patustas Mihhail Kolobov Artur Pika vastu. 17. minutil realiseeris Levadia penalti Zakaria Beglarišvili, 86. minutil Marko Putincanin.

Levadia on võitnud kõik kolm seni peetud kohtumist ning on üheksa punktiga tabelis esimesel kohal. Legion on kolme mängu järel 10. ehk viimasel kohal.

Võiduarve avas FC Kuressaare, kes alistas 3:0 skooriga Tallinna Kalevi. Saarlaste eest lõi kolm väravat Mattias Männilaan, kellel kulus kübaratrikiks kõigest viis minutit. Männilaan lõi väravad kohtumise 56., 59. ja 61. minutil.

Kuressaare tõusis võiduga tabelis seitsmendale kohale. Kalev on kaotanud kõik kolm seni mängitud kohtumist ning on tabelis üheksandal kohal.

Esimese võidu sai kirja ka Tartu JK Tammeka, kes oli 2:0 tulemusega parem Narva Transist. 41. minutil läksid tartlased Sander Puri penaltist juhtima, lõpptulemuse vormistas 83. minutil Artur Uljanovi tabamus.

Tammeka on nelja punktiga viiendal kohal, kuus punkti kogunud Trans paikneb neljandal kohal.