Eesti rühmvõimlejad pääsesid kodusel MK-etapil finaali

Eesti korraldab rühmvõimlemise sellehooaja MK-sarja avaetappi. Kalevi spordihallis tehti esmalt ühine kummardus Ukraina rühmale, kes Harkivis valmistus Tallinna etapiks, kuid sõja tõttu pidid võimlejad põgenema hoopis Saksamaale, Poola, Hispaaniasse ja Tšehhi.

"Kogu see tiim on sealt praktiliselt põgenenud. Üks võistkonnaliige on siiski jäänud Ukrainasse koos oma vanaemaga ja keeldub sealt lahkumast, aga ülejäänud on kõik kahjuks põgenikestaatuses ja ka treener," rääkis MK-etapi peakorraldaja Lea Kriibi

Kvalifikatsioonis said kõrgemad punktisummad neli Soome rühma. Seejuures valitsevad maailmameistrid Tampere Minetid lõpetasid päeva teisena. Kui Venemaa ja Valgevene rühmadel on peal võistlemiskeel, siis Prantsusmaa, Hispaania ja Moldova rühmad loobusid Tallinna etapile tulekust turvakaalutlustel. Nii kahanes etapil osalevate riikide arv sõja ja pandeemia tõttu lõpuks viie peale.

"Põhjuseid on olnud mitmeid. Kes on pidanud Eestit liiga ohtlikuks, kes ei ole võinud tulla, kellel ei ole lubatud tulla ja on ka tiime, kus perekonnad ei ole lubanud tiimiliikmetel sõita Eestisse, kuna meie piir on liiga lähedal toimuvatele sündmustele," tõdes Kriibi.

Mullu juunioride MM-il neljanda koha saanud Tartu klubi Rütmika rühm Siidisabad konkureerivad nüüd meisterklassis. Laupäevase esitusega teenisid nad kohtunikelt 18,15 punkti, millega olid kvalifikatsioonis viiendad ning pääsesid pühapäevasesse finaali väga aktuaalse kavaga "Ajapuudutus".

"Algselt tuli idee koroonapandeemiast, aga nüüd nähes seda sõjaolukorda maailmas, muutus kava teema vastavalt sellele. Me esitamegi seda kurbust ja jõulisust edasi," märkis klubi Rütmika rühma Siidisabad võimleja Maria Terep.

Teise Eesti rühmana jõudis pühapäevasesse finaali võimlemisklubi Janika Tallinn rühm Caresse, kes esitas Queeni muusikast inspireeritud kava, millega saadi 16,15 punkti. See andis kvalifikatsioonis kuuenda tulemuse.

"Meie eesmärk oli selle kavaga näidata oma mitmekülgsust. Alustame hästi pehmelt, hästi voolavalt ja siis minna täiesti hard rock ja panna välja kõik, mis võimalik. Esitus tuli väga hästi välja, oli suurepärane teravus ja emotsioon. Mina nautsin, tüdrukud nautsid. Nad on siiani olnud tagasihoidlikud natukene, aga täna tuli. Täna sai selle kõik," ütles klubi Janika Tallinn rühma Caresse treener Jessica Kurm.

Kaks Eesti rühma pääsesid ka juunioride finaali. Meie võimlejad näitasid head taset, kuigi pandeemia on rühmade treeninguid omajagu seganud.

"Mul on väga hea meel, et meie väike Eesti, kes on kimpus samamoodi Covidiga ja kunagi ei tea, et milline rühm, millises koosseisus välja tuleb, on säilitanud oma hea maine ja hea taseme. Me ei jää mitte kuidagi alla maailma tippudele," märkis Kriibi.

Publik on pühapäeval Kalevi halli igati oodatud, et lahedas atmosfääris omadele kaasa elada.