Janika Lõiv pälvis Itaalias seitsmenda koha

Viieringilise sõidu võitis šveitslanna Sina Frei (Specialized Factory Racing) ajaga 1:12.58. Põneva lõpuheitluse pidas ta finišis maha kaasmaalanna Allessandra Kelleriga (Thömus Maxon), keda ta edestas lõpuks vaid ühe sekundiga. Kolmanda koha teenis kodupubliku rõõmuks Eva Lechner (Trinx Factory Team; +0.57). Seitsmendana finišeerinud Janika Lõiv kaotas võitjale kolme minuti ja 36 sekundiga.

"Tänane võistlus ei olnud ette planeeritud. Otsustasin sinna minna viimasel hetkel, sest teada on, et võistlus on parim treening," rääkis Lõiv pärast võistlust. "Stardis sain kenasti minema ning mööda pikka asfalditõusu olin grupi eesotsas ja valmistusin tõusu lõpus kiirenduse tegemiseks, et kohti parandada. Kahjuks aga valisin vale sõidujoone üle ühe toru, mis oli libe ja kukkusin külili. Klippi oli raske lahti saada ja paljud möödusid minust samal ajal."

"Edasi ei jäänud muud üle, kui üritada järjest ettepoole sõita. Rada oli suuremas osas singel, seega see polnud väga lihtne ülesanne. Õnneks suutsin lõpuks seitsmenda koha välja sõita," lisas Lõiv.

Meeste klassis pälvis võidu prantslane Jordan Sarrou (Specialized Factory Racing), edestades meeskonnakaaslast Gerhard Kerschbaumerit seitsme ja kaasmaalast Adrien Boichisi (Trinity Racing MTB) 11 sekundiga.