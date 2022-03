Saalijalgpallikoondis sai teist päeva järjest jagu Maltast

Eesti väravatearve avas Pavel Rubel ning kaheväravalise edu tõi tabloole Edwin Stüf. Reedel peetud kohtumises oma esimesi Eesti koondise särgis löödud väravaid tähistanud Marek Naal sai jala valgeks ka laupäeval, kui saatis teist mängu järest kahel korral palli vastaste võrku. Kui eelmises kohtumises õnnestus Maltal mängu esmalt juhtima minna, siis seekord hoidsid eestlased oma seljataguse kindlalt puhtana.

Koondise peatreener Dmitri Skiperski jäi mõlema kohtumisega väga rahule. "Kaks mängu, kaks võitu – väga hea meel on! Suur kiitus meeskonnale, kes mängis väga ühtselt ja pühendunult. Eks natuke oli õnne ka, aga ilma selleta ei saagi," rääkis Skiperski.

Saalijalgpallikoondis tundis viimati võidurõõmu 2019. aasta septembris ning Malta alistamine on seega Skiperski sõnul koondisele emotsionaalselt väga oluline. "Õhkkond on meeskonnas väga hea. Malta on meie jaoks üsna võrdne vastane ja võrdseid vastaseid tuleb võita. Võidud annavad kindlasti meestele enesekindlust juurde, mis on saabuvat valikturniiri silmas pidades ülimalt oluline," lisas Skiperski.

Saalijalgpallikoondis valmistus Maltas peetud maavõistlustega 5.-8. aprillini Chisinaus toimuvaks MM-valikturniiri eelringiks, kus on vastasteks Moldova, Kreeka ja Šveits.