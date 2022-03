Varasem kokkupuude Otepääga aitas Herrmannil lõpuspurti ajastada

Denise, palju õnne! Räägi palun, milline oli sinu plaan viimasel ringil?

Täna oli väga hea võistlus. Alguses oli raske, aga viimases kahes tiirus lasin puhtalt ja tänu sellele tõusin kiiresti ettepoole. Viimasel ringil sain aru, et olen pjedestaalile väga lähedal, kuna nägin enda ees kollast särki [MK-sarja üldliidrit Marte Ölsbu Röiselandi - toim].

Ma tean, et mul on tugev lõpuspurt ja ma tunnen Otepää rada murdmaasuusa aegadest. Teadsin, et raja lõpp on väga kiire ja seetõttu otsustasin võimalikult kaua tema taga püsida, et lõpus oma tugevusi ära kasutada.

Nagu Sa ise ütlesid, siis kahes esimeses tiirus eksisid ja käisid kokku kahel trahviringil. Millest sa sel hetkel mõtlesid?

Minu eesmärk oli lamadestiirud läbida puhtalt, aga mõlemas tiirus eksisin korra. Õnneks oli mul hea seltskond, kellega koos sõita - Tiril (Ekchoff) ja Justine (Braisaz-Bouchet) ning üheskoos suutsime väga hea tempoga sõita ja teistele järele jõuda. Laskesuusatamises on nii, et kui lased puhtalt, siis on kohe võimalik kõrgesse mängu sekkuda ja õnneks lasin viimastes tiirudes puhtalt.