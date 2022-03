Selgusid murdmaasuusatamise Eesti noorte ja juunioride meistrid teatesõitudes

Kõige enam auhinnalisi kohti viisid koju Võru Suusaklubi (2 kulda, 2 hõbedat ja 1 pronks) ja Nõmme Spordiklubi 2 kulla, 1 hõbeda ja 2 pronksmedaliga. CFC Spordiklubi saagiks oli 1 kuld, 1 hõbe ja 2 pronksi.

"On taas heameel tõdeda, et meil on nii palju noori suusatajaid - kokku oli laupäevase teatesõidu startides 66 võistkonda ligi 200 noore poisi ja tüdrukuga ning pühapäevasele klassikadistantsile on oodata ca 180 noort suusatajat. Ehkki spordisõprade pilgud on sel nädalavahetusel suunatud Otepääl toimuva laskesuusatamise MK-etapi poole, siis tavapärasest natuke varem alanud teatesõidud võimaldasid kõigil huvilistel võtta päevast maksimumi ning jõuda kaasa elama ka õhtupoolikul algavatele laskesuusavõistlustele," ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.

Pühapäeval võetakse mõõtu klassika ühisstardist sõitudes. Noored ja juuniorid võistlevad neljas vanuseklassis distantsidel 2,5 km - 15 km.

Eesti noorte ja juunioride meistrivõistluste teatesõitude tulemused:

N-14:

1. Võru Suusaklubi (koosseisus Meribel Kumm, Nora-Loreen Ossip, Rosibel Marii Kaldvee)

2. Spordiklubi CFC (koosseisus Susan Sarapuu, Mia Carolina Riisalu, Mirtel Kaljumäe)

3. Nõmme Spordiklubi (koosseisus Kristel Kubbi, Joanna Noormets, Karmen Noormets)

M-14:

1. Nõmme Spordiklubi (koosseisus Kristen Raian Baumann, Andreas Stefen Kalmu, Dominik Lopuhhin)

2. Karupesa Team (koosseisus Elmar Unn, Ralf Mae, Tristan Klimbek)

3. Võru Suusaklubi (koosseisus Otto Karl Klampe, Harrys Piirmann, Robin Steven Kaldvee)

N-16:

1. Alutaguse Suusaklubi (koosseisus Keitlyn Kuningas, Anette Ahu, Herta Rajas)

2. Võru Suusaklubi (koosseisus Maarja Olesk, Regina Parv, Karoliine Lauri)

3. Suusaklubi "Jõulu" (koosseisus Meril Adeela Alev, Margaret Pajuväli, Anlourdees Veerpalu)

M-16:

1. Võru Suusaklubi (koosseisus Oskar Klampe, Daniel Varikov, Toni Andree Saarepuu)

2. Nõmme Spordiklubi (koosseisus Sander Saviste, Mathias Pruus, Oskar Orupõld)

3. Spordiklubi CFC (koosseisus Igor Snitsarenko, Holger Vitsur, Jonathan Juudas)

N-20:

1. Nõmme Spordiklubi (koosseisus Emma Roberta Rajando, Laura Lobjakas, Vibeke Maria Välbe)

2. Võru Suusaklubi (koosseisus Aurelia Kumm, Johanna Udras, Merli Mari Utsal)

3. Spordiklubi CFC (koosseisus Triinu Kresmer, Eliisabet Kool, Kretel Kaljumäe)

M-20:

1. Spordiklubi CFC (koosseisus Richard Piho, Kaspar Päärson, Andre Luuk)

2. Suusaklubi "Jõulu" (koosseisus Anders Veerpalu, Päär Suursild, Hendrik Peterson)

3. Nõmme Spordiklubi (koosseisus Karl Rasmus Tiislär, Sander Saaring, Jaroslav Neverov)