TÄNA OTSE | Kes võidab Otepääl naiste ühisstardist sõidu?

Ühtegi Eesti laskesuusatajat stardis pole. Naistest on sarja liider norralanna Marte Olsbu Röiseland, kelle edu rootslanna Elvira Öbergi ees on 94 punkti. Sel hooajal on sõidetud kolm ühisstardist distantsi. Anterselvas võidutses Dorothea Wierer ning Prantsusmaal Elvira Öberg. Olümpiavõitjaks tuli Justine Braisaz-Bouchet.