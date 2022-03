Elvira Öberg võttis ühisstardis hooaja neljanda etapivõidu

Esimesest kahest tiirust lahkus esimesena MK-sarja üldliider Marte Ölsbu Röiseland, kes kolmandas tiirus eksis viimasel lasul ning langes kuuendale kohale. Kolmanda tiiru järel tõusis esikohale sakslanna Franziska Preuss. Viimases lasketiirus läks sakslanna ühele trahviringile ning uueks liidriks kerkis Elvira Öberg, kes esikohta viimasel ringil ei loovutanud.

Öbergile oli Otepääl teenitud esikoht hooaja neljandaks etapivõiduks, viimati võidutses rootslanna jaanuari alguses peetud Ruhpoldingi MK-etapil. Finišijoone ületas teisena sakslanna Denise Herrmann (2; +4,5) ning kolmanda koha sai Marte Ölsbu Röiseland (1; +4,8).

Kaheksa parema hulka pääsesid veel rootslanna Linn Persson (1; +5,9), sakslannad Franziska Preuss (1; +8,1) ja Vanessa Voigt (0; +13,8), prantslanna Justine Braisaz-Bouchet (3; +15,2) ja norralanna Tiril Eckhoff (2; +17,4). Elvira Öbergi vanem õde Hanna Öberg lõpetas võistluse üheksandana (2; +27,1).

Otepää MK-etapi pühapäevasel võistluspäeval on kavas 4x7,5 km segateatesõit ja 1x6 km + 1x7,5 km paarissegateatesõit.

Enne võistlust:

Ühtegi Eesti laskesuusatajat stardis pole. Naistest on sarja liider norralanna Marte Olsbu Röiseland, kelle edu rootslanna Elvira Öbergi ees on 94 punkti. Sel hooajal on sõidetud kolm ühisstardist distantsi. Anterselvas võidutses Dorothea Wierer ning Prantsusmaal Elvira Öberg. Olümpiavõitjaks tuli Justine Braisaz-Bouchet.