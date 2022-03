Gregg Popovich tõusis NBA korvpalliliiga põhiturniiril enim võite teeninud treeneriks

Popovich edestas võitude rekordit hoidnud Don Nelsonit, kui San Antonio Spurs võitis reede õhtul külla tulnud Utah Jazzi 104:102.

Spurs avaldas pärast mängu Twitteris video Nelsonilt, milles legendaarne peatreener õnnitleb Popovichit. "Ma olen su üle nii uhke, et seda tegid," ütles Nelson. "Ma ei jõudnud ära oodata, millal see päev juhtub. Ja ma lihtsalt tahan, et sa teaksid, et oled üks mu parimatest sõpradest ja soovin sulle ainult parimat sinu ülejäänud aastateks NBAs."

Handing off the all-time wins crown



Hoops legend and long-time friend Don Nelson salutes Coach Pop for passing him on the historic list pic.twitter.com/zRCCXY76x7 — San Antonio Spurs (@spurs) March 12, 2022

Popovich sõnas pärast mängu, et see on tunnustus paljudele inimestele. "Midagi sellist ei kuulu ühele inimesele. Me kõik jagame seda rekordit," rääkis ta.

Kogu oma 26-aastase peatreenerikarjääri on Popovich veetnud Spursis ja viinud klubi viis korda NBA meistriks.

Lisaks on ta NBA pikima staažiga tegevtreener. NBA aasta treeneriks on Popovich valitud kolmel korral, NBA Tähtede mängus on ta peatreeneriks olnud neli korda. Tema arvele saab kirjutada ka USA korvpallimeeskonna olümpiavõidu Tokyos.