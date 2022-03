Otepääl esitleti esimest eestikeelset originaalsisuga raamatut laskesuusatamisest

"Raamat "Biatlon A&O. Ükski märk ei jää üles. 25 lugu laskesuusatamisest" on tähestikupõhine – iga tähestiku täht võtab lahti ühe aspekti talvistel nädalavahetustel sadu tuhandeid eestlasigi telerite ette naelutavast spordialast, kus seda valgustavad sportlased, treenerid, ametnikud," lausus raamatu üks autoritest, ajakirjanikuna olümpiamängudel käinud ning aastatel 2013-2016 Eesti spordiajakirjanike seltsi juhtinud Kristi Kirsberg.

Oma peatükid on näiteks suurimatel laskesuusastaadionitel ja MK-etapi korraldamise nüanssidel, aga ka näiteks Eestiski palju võidurõõmu pakkunud juunioride võistlustel, meie tänastel ja endistel tippudel.

"Eesti tippudest rääkides ei saa mööda muidugi Nõmmelt Tõnu Pääsukese käe alt maailma tippu jõudnud Even Tudebergist ja pigem harva avalikkuses oma karjäärile tagasi vaatavast seitsmekordsest maailmameistrist Kaija Parvest. Nii Kaia, Even kui Tõnu raamatus pikalt oma mälestusi ka jagavad," lausus Kirsberg.

"Muust maailmast rääkides on eraldi peatükid Saksamaal, Norral ja Prantsusmaal. Aga ka me hõimuvelledel soomlastel," täiendas raamatu teine autor Jan Jõgis-Laats, kes on samuti ajakirjanikuna olümpiamänge kajastanud. "Raamatus saavad sõna kümned praegused ja endised tippsportlased nii meilt kui maailmast – raamatu trükkimineku seisuga ehk enne Pekingit said teose veergudel ülekantud tähenduses sõna 203 olümpia- ja MM-medalit."

Raamatust saab lugeda intervjuud teiste seas Dorothea Wiereri, Kaisa Mäkäräineni, Vetle Christianseni, Sergei Tšepikovi, Ricco Grossi, Raphael Poiree, õdede Gasparinide, Mark Kirchneri, Venemaa teletäht Dmitri Gubernijevi, Alvar Tiisleri, pea kõigi meie tänaste koondislaste ning kümnete endiste ja praeguste laskesuusatajate, korraldajate ja treeneritega.

Raamatus on üle 150 foto eri aegadest ja kogudest. Spetsiaalselt raamatule tegi fotod Eesti üks parim spordifotograaf, olümpiamänge ja MM-e korduvalt kajastanud Hendrik Osula.

"Biatlon A&O. Ükski märk ei jää üles" on kõvakaaneline teos, raamatus on kokku 336 lehekülge. Raamat on müügil hästivarustatud raamatupoodides üle Eesti alates 8. märtsist.