Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV-l klassikalises jõutõstmises püstitati uusi Eesti rekordeid

Noormeeste klassis võidutses Reinhard Rebane, kes püstitas Eesti noorte rekordid jõutõmbes ja kogusummas ning saavutas esikoha absoluutkategoorias tulemusega 210+115+270 kg. Juuniorides võitis ülekaalukalt Kaarel Kolter, tema lamades surumise tulemus 200 kg (alla 23-aastaste seas kaalukategoorias kuni 120 kg). Kolter kükkis 255, surus 200 ja tõmbas 280 kg.

Kolter kommenteeris, et tema arvates läks võistlus enam-vähem hästi, jõutõmme oleks saanud paremini minna. "Covidi tõttu jäi ettevalmistus poolikuks ja tahetuid raskusi pole saanud seetõttu trennis läbi teha. Muidu läks kõik plaanipäraselt," põhjendas ta.

Masters 1 (üle 40 aasta) klassis nähti Margus Silbaumi esituses 301,5 kg raskusega kükki, mis on uus Eesti rekord nii Masters kui ka avatud klassis. Silbaum on väga lähedal ka Masters I Euroopa rekordile, mis on hetkel 305 kg. Lamades surumises oli Silbaumi tulemus 175 kg ja jõutõmbes 290 kg.

Silbaum sõnas, et tema jaoks oli võistlustulemus üllatav. "Selleks võistluseks ma end eriliselt ette ei valmistanud, lihtsalt mõned viimased päevad natuke vähem trenni. Olin valmis, et teen pigem tagasihoidlikult võistluse kaasa, aga läks hoopis nii, et kükkisin elu parima tulemuse klassikalises jõutõstmises. Tore oli tõdeda seda, et see ei olnud päris maksimaalne, ehk tuleks mõnel välisvõistlusel proovida ka 3,5 kg suuremat raskust, mis on Masters klassis Euroopa rekord," rääkis ta.

Meeste Masters 2 (üle 50 aasta) klassis oli parim Kalju Abner ja Masters 4 klassis (üle 70 aasta) võitis Mihkel Laurits.

Naisjuunioride klassis oli hea võitlus absoluutkategooria esikoha pärast Elisabeth Suitsi ja Eliise Mikomägi vahel. Eesti Jõutõsteliidu president Alexander Andrusenko sõnas, et Mikomägil oli võimalus viimase jõutõmbe katsega enda esikoht välja võidelda, aga katse kahjuks ebaõnnestus ja peale jäi Elisabeth Suits tulemustega 140+75+160 kg.

Tütarlaste klassis saavutas absoluutkategoorias esikoha Marel Jüriado (132,5+72,5+150 kg). Naiste Masters I (üle 40 aasta) kategoorias oli parim Anneli Volkov ja Masters 2 vanuseklassis oli parim Maarja Öpik.

"Kuna Jõutõsteliidu prioriteet number üks on puhas sport, siis ei puudunud võistluselt loomulikult ka dopingukontroll koostöös Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega. Praeguseks ajaks on absoluutselt kõik Eesti tipud käinud dopingukontrollis," sõnas Andrusenko.