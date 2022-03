Kõrgushüppetalent Karmen Bruus tegi väga suure edasimineku

Ühe talvega parandas Bruus isiklikku rekordit 11 sentimeetri võrra. Kõrgushüppes on selline edasiminek väga suur. Sisehooaja eesmärk ehk suvise U-20 vanuseklassi MM-norm 1.81 sai täidetud suure varuga.

Selja taha jääb tihe võistlusperiood. Ehkki tulemus 1.91 oli sportlase ja tema treenerite Kersti ja Mehis Viru jaoks mõningane üllatus, siis kindlasti mitte pauk luuavarrest. Edasiminek kehalistes võimetes õnnestus üle kanda ka tehnikasse.

"Kindlasti on hoojooks palju kiiremaks läinud," lausus Bruus ERR-ile. "Sellega on tegelikult mitu aastat jamamist. Ja nüüd on palju stabiilsemaks ja kindlasti palju paremaks läinud."

Looduse poolt on Bruusile antud Kersti Viru hinnangul väga hea pöid ja kindlasti võib neiut lugeda talendiks. Bruus ise ütleb, et võistlemine talle väga meeldib. Tal paistab olevat ka vajalikku külma närvi.

"Ma olen ise ka küsinud ta käest, et sa vist ei karda üldse. Ta ütleb, et kardab tegelikult. Aga ta ei näita seda välja," lausus treener Kersti Viru. "Ta oskab väga hästi keskenduda. Ja ma arvan, et ka see on suur trump, et see rula ja kogu tema ekstreemsport – ta sõidab ka ATV-ga – kogu see asi on ikkagi kasulik."

Mehis Viru täiendab: "Ta ei ole ka liialt emotsionaalne. Kui ta 1.91 üle sai, siis ta seal ei hüpanud ega rõkanud seal lati peal. Tuli ilusti maha ja muidugi, näost oli näha, mis ta on. Siin osad peavad teda selle vene staari Lasitskene sugulaseks, kes samamoodi hästi tuima näoga tuleb."

Eesti sportlastest on Bruusist sisetingimustes kõrgemale hüpanud vaid Anna Iljuštšenko ja Grete Udras. Eesti absoluutne rekord on Iljuštšenko 1.96. "Eks ta ole. Kui nii mõõta, siis see kaks meetrit on ainult nii kaugel," lausus Mehis Viru. "Aga samas, see on hullumeelne töö, mis on vaja teha, et see kaks meetrit ületada ja olla siis maailma absoluutses tipus."

"Jaa, ma olen ka videode pealt tähele pannud, et varu nagu oleks. Aga samas, iga hüpe on erinev," täiendas Bruus. "Mõnel on hoojooks parem, mõnel olen lati peal paremini või kuidagi lendan paremini. See oleneb väga palju sellest hüppest ja kui korralikult ma suudan selle hüppe ära teha."

Karmen Bruusi praeguse arengu taustal pole võimatu, et suvel võib ta maailma edetabeli alusel pääseda ka täiskasvanute MM-ile ja EM-ile.