Eesti-Läti korvpalliliiga veebruari parimaks mängijaks valiti Childress

Veebruari alguses TalTechiga liitunud Childressi keskmised näitajad viie mänguga olid 24,4 punkti, 3,6 laupalli, 7,6 resultatiivset söötu ja 1,8 vaheltlõiget. Childressi efektiivsusnäitaja oli 29,2.

TalTechi peatreeneri Alar Varraku sõnul on Childress aidanud meeskonda pärast kahe põhikoosseisu tagamehe, Mikk Jurkatamme ja Sten Soku, võõrsile mängima siirdumist.

"Brandon kuulab treenereid, tema isa on treener, nii et korvpallitaust on tal tugev," lausus Varrak. "Pisut oleme oma mängustiili tema tuleku järel muutnud, mõnede mängijate osa on kasvanud. Põhiolemuselt tegutseme samas suunas, nagu sügisel alustasime."

Oma debüütmängus Paf Eesti-Läti korvpalliliigas, kui TalTech kaotas kodus Riia VEF-ile 88:102, panustas Childress 23 minutiga 20 punkti, kuus resultatiivset söötu ja kaks lauapalli.

Võidumängudes tõusis Childress selgelt esile. Võõrsil Valmiera GLASS VIA vastu viskas Childress 27 punkti, andis neli resultatiivset söötu ja tegi kaks vaheltlõiget. Kodumängudes BK Liepaja ja Läti Ülikooli vastu sai Childress kirja kaksikduubli (Liepaja - 23 punkti, 10 söötu; Läti Ülikool - 25 punkti, 10 söötu). Võõrsil Tallinna Kalevi vastu viskas Childress 27 punkti, andis kaheksa resultatiivset söötu ja võttis viis lauapalli.