NHL-i vanim väravavaht teenis karjääri 300. võidu

Võidumängus 30 tõrjet teinud Andersonist sai 39. väravavaht, kes on liiga ajaloos jõudnud 300 võiduni. Buffalole tõid võidu Peyton Krebsi, Victor Olofssoni ja Alex Tuchi tabamused, Vegase auvärava viskas kolmanda perioodi alguses Ben Hutton.

Buffalo paikneb idakonverentsis 46 punktiga 15. ehk eelviimasel kohal, 68 punkti kogunud Vegas on läänekonverentsis seitsmendal kohal.

It was emotional in Buffalo tonight as Craig Anderson earned his 300th NHL win.



What an incredible journey. pic.twitter.com/AdukNzrT5W