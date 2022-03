Drelli heast esitusest Windy City Bullsile võiduks ei piisanud

Henri Drell sai kohtumises 20 minutit mänguaega, mille jooksul viskas ta üheksa punkti (vabavisked 0/1, kolmesed 3/4), võttis neli lauapalli, andis kaks korvisöötu, blokeeris kaks viset ja tegi ühe vaheltlõike.

Windy City Bullsi parimana viskas Devon Dotson 29 punkti, võitjate resultatiivseim oli Terrence Jones 28 punktiga. Windy City Bulls on 11 võidu ja 14 kaotusega idakonverentsis 10. kohal, Grand Rapids Gold hoiab 15 võidu ja 10 kaotusega kuuendat kohta.

