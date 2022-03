Pikalt võistluspausilt naasnud Osaka pääses Indian Wellsil teise ringi

Esimest korda pärast Austraalia lahtiseid mänginud Naomi Osakal kulus Sloane Stephensi alistamiseks tund ja 53 minutit. Osaka näitas servimisel selget üleolekut, neljakordne suure slämmi võitja võitis esimeselt servilt 67 protsenti punktidest, Stephens kõigest 43 protsenti. Stephens ei löönud matši jooksul ühtegi ässa, seevastu Osaka lõi viis ässa. Murdepalle realiseeris Osaka 17-st 12, Stephens 14-st kuus.

Anett Kontaveidiga samasse tabelipoolde kuuluv Osaka läheb järgmises ringis vastamisi venelanna Veronika Kudermetovaga (WTA 24.). Võitude korral lähevad Kontaveit ja Osaka vastamisi neljandas ringis.

19-aastane ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 54.) alistas avaringis Ukraina päritolu, kuid Belgiat esindava Maryna Zanevska (WTA 68.) 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5.

"Arvestades minu praegust vaimset seisu, oli väga raske minna väljakule. Ma ei teadnud, mida endast oodata. Kui ma täna hommikul ärkasin, siis mõtlesin, et ma ei taha minna väljakule, ma ei suuda võita," tunnistas Kostjuk pärast matši antud intervjuus, vahendab WTA kodulehekülg.

"Ta [Zanevska - toim.] mängis väga hästi. Minu peamine eesmärk oli võidelda ja seda ma ka tegin. Tulin väga raskest seisust edukana välja. Hetkel on minu peamine eesmärk mängida tennist ja võita. See on ainus, mida ma hetkel teha saan," lisas Kostjuk.

