Warriors alistas Nuggetsi, Curry jõudis märgilise tähiseni

Märgilise tähiseni jõudis Curry kolmanda veerandaja lõpus, kui ta tabas kolmepunktiviske. Lisaks 34 punktile võttis Curry üheksa lauapalli, andis kolm korvisöötu ja tegi kaks vaheltlõiget. Jordan Poole toetas 21 punktiga ja Klay Thompsoni arvele jäi 18 punkti.

Kaotajate poolel tegi särava esituse Nikola Jokic, kes viskas 23 punkti, haaras 12 lauapalli ja andis üheksa resultatiivset söötu. Warriors (45-22) hoiab läänekonverentsis kolmandat kohta, Nuggets (40-27) on kuuendal kohal.

Steph Curry went off for 24 points in the second-half to lead the @warriors to the win while also passing the 20,000 career points mark! #DubNation@StephenCurry30: 34 PTS, 9 REB, 2 STL, 5 3PM pic.twitter.com/WbKdD63l7U