Arizona jõudis poolfinaali, Kriisa sai vigastada

Arizona Wildcats alistas konverentsiturniiri veerandfinaalis Stanford Cardinalsi meeskonna 84:80. Kohtumise lõpus maandus Kerr Kriisa tiimikaaslase Christian Koloko jalale ja vigastas enda hüppeliigest.

"Tegemist on mingisuguse hüppeliigese vigastusega. Ma ei oska hetkel öelda, kui tõsine tema vigastus on," ütles Arizona peatreener Tommy Lloyd pärast kohtumist, vahendab AZ Desert Swarm.

