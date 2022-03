Levadia toob Ukraina esiliigast tipuründaja ja äärepoolkaitsja

Krõvbas asub Ukraina esiliigas teisel kohal, aga hooaeg on Vladimir Putini sõja tõttu peatatud ja Levadia spordidirektor Tarmo Kink kinnitas Soccernet.ee-le, et meeskonnaga liituvad tipuründaja Oleksi Hobolenko (27) ja äärepoolkaitsja Artjom Štšedrõi (29).

"Praegune seis on selline, et meie proovime aidada neid ja nemad loodetavasti meid," lausus Kink. Krõvbase spordidirektor on mullu Levadias mänginud, aga suvel ootamatult karjääri lõpetanud keskkaitsja Volodõmõr Bajenko.

Hobolenko lõi tänavusel hooajal Ukraina esiliigas 11 väravat, Štšedrõi arvele jäi kuus tabamust.