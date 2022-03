Piljardi Euroopa meistriks krooniti 53-aastane ala legend, Mägi viies

Finaalis alistas Souquet Austria sportlase Mario He seisuga 8:5. Souquet (hüüdnimega Kaiser) on võitnud kokku 20 Euroopa meistritiitlit, nendest esimese juba 1989. aastal ning viimati 12 aastat tagasi. Kui eelmisel aastal õnnestus Souquetil mängida EM-i poolfinaalis, siis seekord näitas Saksamaa piljardispordi elav legend, milleks ta võimeline on.

"On äärmiselt harukordne, et üks sportlane võidab ühel ja samal spordialal Euroopa meistritiitli nii praegu kui ka 33 aastat tagasi," ütles Eesti Piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusik pärast turniiri. "See on äärmiselt suure pühendumise ja töökuse vili, mis kinnitab reeglit, et suure soovi ning õige suhtumise ja võtetega on kõik võimalik. Kindlasti peab olema sportlasel endal ka kindel siht ja äärmiselt suur tahtmine. Võidelda endast kaks-kolm korda nooremate Euroopa parimate sportlastega nõuab äärmiselt head füüsilist ning veel paremat vaimset valmisolekut. Lihtsat ja kiiret teed sellise oleku saavutamiseks ei ole," lisas Kuusik.

Mark Mägi saavutas samal turniiril 98 osaleja konkurentsis eestlaste parimana viienda koha, kui pidi veerandfinaalis tunnistama teise Saksa suurkuju, 42-aastase Thorsten Hohmanni 8:6 paremust.

Kaheksandikfinaalis alistas Mägi aga maailma absoluutsesse tippu kuuluva endisele maailmameistri ja USA lahtiste võitja sakslase Joshua Filleri lausa 8:2.