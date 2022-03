Belgias võrkpalli nautiv Vanker: tingimused on siin ideaalilähedased

"Pakkumine otseselt jalgu nõrgaks ei võtnud, pigem tuli see positiivse üllatusena. Olen rahul, et selle sain," rääkis Vanker intervjuus Vikerraadiole. "Kohanemisperiood läks sujuvalt, kuna teadsin, et Treial on ees, tundsin end natuke mugavamalt. Sain veidi vabamalt võtta. Arvan, et võin rahule jääda: siiani on kõik sujunud."

"Sisseelamine võttis kaks-kolm nädalat aega, enne kui mind platsile usaldati. Kõigepealt mängis esimesed kaks mängu noor sidemängija, natuke läks aega ja pärast seda olen mänginud," jätkas Vanker. "Teadsin, et pean hakkama põhimehe rolli kandma. Tunnen, et olen lühikese ajaga teinud pisikese sammu edasi. Olen saanud mängukindlust juurde, igal juhul on see kasuks tulnud. Siin Maaseikis on kõik väga professionaalselt aetud, kogemus on igati positiivne."

Belgia kõrgliigas lõppes eelmisel nädalal põhiturniir. Viimases mängus võitis Vankeri meeskond Maaseik Märt Tammearu tööandjat Roeselaret 3:1 ja kindlustas sellega napilt Tammearu klubi ees põhiturniiri võidu. Play-off'i mängud algavad nädalavahetusel, Maaseiki eesmärk on võita klubi ajaloo 17. Belgia meistritiitel.

"Belgia liiga kohta nii palju, et väga palju ta Eestist kõvem ei ole," tõdes Vanker. "Üleminek oli üsna sujuv, ei olnud selline üllatus, et kõik mängijad on minust peajagu üle ja läheb kõvasti raskemaks. Minu eesmärk oli ikkagi end platsile mängida ja tean, et võistkonnal on alati olnud kõrged ootused. Põhiturniiri võit oli esmaseks prioriteediks, see ka saavutati ja võib rahule jääda."

Meistrite liigas jäi Maaseik oma alagrupis küll viimaseks, aga 23-aastasele Vankerile oli maailma tugevaimas võrkpallisarjas mängimine hindamatu kogemus. Suure tunnustusena valiti Vanker veebruaris 3:2 võidumängus Türgi klubi Ankara Ziraat Bankasi üle kogu kohtumise parimaks mängijaks.

"Neli mängu, mis ma mängisin, jätsid igati positiivse mulje, väga võimas oli nende võistkondade vastu mängida," kinnitas Vanker. Alles paari kuu eest Maaseikiga liitunud eestlase tööga ollakse klubis nii rahul, et mõne aja eest sõlmiti temaga kolmeaastane jätkuleping.

"Tunnen, et mind on hästi vastu võetud ja mind austatakse. Kui mul midagi öelda on, siis mind ikka kuulatakse. Tean, et noortel sidemängijatel on keeruline ja raske austust leida. Nagu öeldakse, küpseb sidemängija hiljem, aga ma tunnen end hästi, kindlalt ja olen rahul sellega, kuidas mind on vastu võetud," sõnas Vanker.

"Julgen väita, et see, kuhu ma tulnud olen ja need tingimused siin, on peaaegu ideaalilähedased," kinnitas Eesti koondislane. "See on väga õige samm. Nädal enne Maaseiki pakkumist tuli pakkumine Rumeeniast, selle ütlesin ära. Tundub, et alateadvuses teadsin, et mind võib oodata midagi paremat ja nii ka läks! Ei tea, kes või mis mulle kuskilt kõrgemalt seda ütles, aga nii see otsus tuli ja kohe tuli Maaseiki pakkumine otsa. Läks hästi."