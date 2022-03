Ukraina vutilegend plaanib hooaja lõppedes sõdima asuda

"Mul on siin töö, aga niipea, kui hooaeg läbi, olen tagasi kodus oma inimeste juures," lausus 47-aastane ukrainlane väljaandele Irish Independent. "Lähen nii kiiresti kui saan. Ma võitlen." Kas see tähendab relva haaramist? "Loomulikult võtan relva kätte!"

"Kõik lähevad tänavatele, me oleme rahvana ühtsed. Maailm küsib, kuidas Ukraina oma inimesi kaitseb. Seepärast, et inimesed lähevad tänavatele ja võitlevad, kõik üheskoos, me teame, mida tuleb teha."

Rebrovi sõnul Ukrainas praegu mõistagi jalgpallile ei mõelda. "Ma olen inimeste üle väga uhke, sõdurid proovivad meie maad päästa. Me oleme õigel poolel, me peame võitlema oma vabaduse eest."

Plaanist asuda Vene vägede vastu võitlusse on teatanud juba mitmed spordistaarid, nende seas ka Rebrovi endine meeskonnakaaslane Oleg Lužnõi, samuti poksijad Vitali ja Vladimir Klitško, Oleksandr Ussõk ja Vassili Lomaštšenko ning tennisist Sergi Stahhovski.

Rebrov pidas mängijana Ukraina eest 75 kohtumist ja lõi 15 väravat. Klubijalgpalli mängis ta muu seas ka Tottenham Hotsuris ja West Ham Unitedis ning kodumaistes suurklubides Donetski Šahtaris ja Kiievi Dinamos.